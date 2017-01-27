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Мини-музеи Прокопьевска признали лучшими в Кузбассе

27 Янв. 2017, 15:59
20 просмотров

Деревенские мини-музеи Прокопьевского района признаны лучшими в Кузбассе. Здесь  можно не только узнать историю родного края, но и познакомиться с крестьянским бытом разных народов. Анастасия Уланова отправилась в путешествие.

Большая часть здешних селян в послевоенное время перебрались сюда из Белоруссии, Мордовии, Алтая. Поэтому и комната национального быта получилась богатой и разнообразной. Историко-этнографический музей в посёлке Смышляево славится самыми старинными экспонатами. Результат труда смышляевских печников, кузнецов, ткачей, гончаров даже времени не подвластен.

Селяне не просто приходят посмотреть на экспозиции, но и сами пополняют музеи необычными вещами. И тогда просто предметы превращаются в немых свидетелей прошлого и помогают сохранить историю. 


Тэги: Кузбасс, музеи, Прокопьевск
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