В Кузбассе состоялся фестиваль «Поющая зима-2017»

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В посёлке Крапивинский состоялся районный фестиваль эстрадной песни «Поющая зима-2017». В этом году конкурс собрал более тридцати исполнителей в возрасте от 14-ти до 30-ти лет, которые представили на суд жюри свои номера, это хореография, вокал, ни мало в сельской местности ансамблей. Для многих это путёвка в большую творческую жизнь.

Кристина Охрименко, участница конкурса: «Очень приятно стоять на сцене. Очень приятные эмоции вызывают эти мероприятия. И самое главное ,что может быть-веселое настроение которое приносит занятие вокалом».



