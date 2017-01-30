Кузбасских телезрителей ждут новые программы

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Твой выбор - наш эфир. «Вести-Кузбасс» запускает тематическое вещание на телеканале «Россия 24». В 22.00. теперь вы сможете смотреть интересные и разнообразные программы на актуальные для вас темы: закон и право, медицина, жилье, и этот список довольно большой. И так обновление эфира уже в ближайшую пятницу.

Андрей Андреев, генеральный директор ГТРК «Кузбасс»: «Давно не было такого в Кузбассе, чтобы каждый день была новая тематическая передача. И это не только разнообразие тем, это не только разнообразие оттенков нашей жизни, но и самое главное- мы пытаемся найти, кому можно доверять».













