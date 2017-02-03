В Кузбассе состоялся престижный конкурс русской народной музыки

Осинники - центр русской народной музыки страны. В городе открылся всероссийский конкурс имени Михаила Матренина. Музыканты исполняют лучшие произведение известных авторов, впрочем, многие они написали сами. Рассказывает Юлия Макулова.

Елена Пахомова, заместитель губернатора Кемеровской области: «Знают наш Кузбасс не только как угольную столицу нашей родины, но и как столицу творческую, там, где хранятся народные традиции, где мы любим, ценим и возрождаем народное творчество».

Игорь Романов, глава города Осинников: «Народные инструменты испокон веков идут, это наши с вами традиции. Поэтому для того, чтобы это творчество жило и в настоящий момент, в настоящее время, надо, конечно же, уделять ему огромное внимание».

Так, еще в советские времена педагог осинниковской музыкальной школы Михаил Матренин организовал конкурс исполнителей на народных инструментах. Теперь дело своего отца продолжает сын. Конкурс обрел статус всероссийского. Сегодня 87 юных музыкантов приехали на творческие состязания со всей Сибири, и Урала.

Ольга Мансенко, участница конкурса из Свердловской области: «Первый раз мы приехали на этот конкурс четыре года назад. Просто попробовать, какой конкурс. Нам очень понравилось. Я была еще маленькая, самая маленькая участница была конкурса. Очень понравилось здесь. Хочется возвращаться всегда. Очень приятные ощущения».

Участники конкурса играют на домре и балалайке. Прозвучат русские народные песни и на баяне, аккордеоне. Мастерство юных исполнителей оценивают именитые музыканты из Москвы, народные артисты России, педагоги столичных консерваторий. И все они отмечают, что конкурс имени Матренина не только помогает выявить новые таланты, но и сохранить народную культуру, приобщая к ней молодежь.