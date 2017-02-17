Мэр Кемерова: взрослым полезно сохранять детское восприятие мира

Глава кузбасской столицы Илья Середюк на своей странице в соцсети рассказал о выставке юных кемеровских художников «Дети-юбилею города», которая открылась в мэрии.

Градоначальник отметил, что дети изображают Кемерово яркими и зелёным, горожане на картинах улыбаются и играют с животными.

- Для детей Кемерово – любимый и родной. Думаю, нам, взрослым, полезно сохранять такое детское мировосприятие, - комментирует Илья Середюк. Он добавил, что сотрудники администрации приобретут несколько картин, что поддержит юных художников.

Сотрудники администрации решили приобрести несколько картин, что, конечно, поддержит юные таланты.

Фото: страница главы Кемерова в ВКонтакте