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Мэр Кемерова: взрослым полезно сохранять детское восприятие мира

17 Фев. 2017, 15:37
42 просмотра

Глава кузбасской столицы Илья Середюк на своей странице в соцсети рассказал о выставке юных кемеровских художников «Дети-юбилею города», которая открылась в мэрии.

Градоначальник отметил, что дети изображают Кемерово яркими и зелёным, горожане на картинах улыбаются и играют с животными. 

- Для детей Кемерово – любимый и родной. Думаю, нам, взрослым, полезно сохранять такое детское мировосприятие, - комментирует Илья Середюк. Он добавил, что сотрудники администрации приобретут несколько картин, что поддержит юных художников.

Сотрудники администрации решили приобрести несколько картин, что, конечно, поддержит юные таланты.

Фото: страница главы Кемерова в ВКонтакте

 

 


Тэги: Кемерово, Илья Середюк, дети. художники
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