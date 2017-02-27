В музеях Новокузнецка отметили Масленицу

А накануне в городах и районах области отметили Широкую Масленицу. В Новокузнецке сотрудники музеев с масленичными традициями познакомили самых юных земляков. Они рассказали: с чем приходить к теще на блины, какими песнями привлечь раннюю весну и как не разгневать зиму, чтобы не задержалась.Научные сотрудники разработали целые программы, где не просто рассказывают о славянских обычаях на масленицу, но и предложили с головой окунуться в широкий и веселый праздник.



