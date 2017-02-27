Участники литературного проекта «Лучший» появились на ГТРК «Кузбасс»

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Сегодня в Кемерове участники проекта "Лучший" готовы снова удивить своих зрителей. Каждый раз они не только выбирают нового писателя, но и новую площадку - проект уже проходил в залах театров, в фойе музеев и даже в торговых центрах. В этот раз будут читать произведения известной русской писательницы Тэффи. Само мероприятие состоится 4 марта, а сегодня его участники пришли на ГТРК Кузбасс. Зачем, мы спросили у организатора Андрея Отинова.

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