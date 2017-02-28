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Зрители ГТРК «Кузбасс» выбирают своего лидера литературного проекта «Лучший»

28 Фев. 2017, 22:31
51 просмотр

В Кемерове стартовал очередной этап литературного проекта «Лучший». Здесь непрофессиональные актёры читают отрывки из произведений современников и классиков. На этот раз 12 участников представят фрагменты из рассказов писательницы Надежды Тэффи. 

Программа состоится 4 марта в Музыкальном клубе-караоке «Шаляпин». Накануне на сайте телекомпании проходит голосование зрительских симпатий, представлено шесть выступлений. Победитель получит специальный приз ГТРК «Кузбасс». Голосовать можно один раз с одного аккаунта.

Голосование «Лучший». Тэффи


Тэги: «Лучший». Тэффи, голосование
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