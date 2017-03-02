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В Кемерове прошло танцевальное шоу среди старшеклассников

2 Мар. 2017, 16:56
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Кемеровская школа № 50 – единственная в городе, где преподают парные танцы. На каждый праздник тут готовят масштабный хореографический проект. На сей раз 60 старшеклассников приняли участие в литературно-танцевальном шоу, которое завершило декаду истории. Зрителям было продемонстрировано три историко-бытовых композиции – «Па-де-грас», «Вальс фронтовой медсестры» и «Афганский вальс». Кстати, в школе уже более 20 лет существует традиция, когда все школьники на выпускном танцуют именно вальс.

 


Тэги: Кемерово, танцы
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