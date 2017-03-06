Ребёнок из Кузбасса спел песню в программе «Вечерний Ургант» (видео)

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Вслед за Кола-меном ещё один кузбассовец «засветился» в программе «Вечерний Ургант».

В выпуске от 2 марта гостем программы был лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Иван Ургант похвалил творчество команды и сказал, что с годами армия их поклонников только растёт. При этом Шевчук отметил, что удивляется, как их творчество ещё не надоело людям. В ответ на это Иван Ургант решил доказать, что песни ДДТ актуальны по сей день и поют их даже самые маленькие слушатели от 2,5 лет.

Ведущий продемонстрировал певцу подборку видео с поющими детьми, среди которых был и четырёхлетний Вадим из Новокузнецка. Мальчик под аккомпанемент отца исполнил знаменитый хит «Осень».



