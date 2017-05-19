Кузбассовцы выступят на гала-концерте Российской студвесны

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В Москве 19 мая на сцене большого Кремлёвского дворца состоится гала-концерт всероссийской студвесны. Выступит там и кузбасская команда. В социальных сетях запущено голосование за лучшую региональную программу фестиваля, свой голос отдать может любой желающий. Победитель голосования получит семь дополнительных баллов за приз "Общественное признание" в итоговый зачет своей делегации.

Проголосовать за кузбасских ребят вы можете здесь: https://vk.com/studvesnarsm?w=wall-13854777_25898