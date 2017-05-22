В Кемерове открылась уникальная выставка документов Первой мировой войны

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«Первая мировая война в письмах и фотографиях …» Сегодня из Томского госархива в кемеровский , областной архив привезли экспозицию. На ней кемерочане смогут в документах ознакомиться с судьбами сибиряков , участников событий 1914-1917 годов. Один из них – 17-летний доброволец Владимир Крыжановский, погиб в бою, будучи ротным командиром. Другому – Василию Свинину посчастливилось вернуться домой живым с фронта, пройдя всю войну. Имеется среди экспонатов письмо Геннадия Алексеева матери, в котором он сообщает о том, что папу «взяли на войну 22 июля 1914 г.» и его вскоре «увезут в солдаты».