Известный продюсер прочитал в Кемерове отрывок из романа Пушкина

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Совсем скоро на нашем сайте появятся ролики участников народно-литературного конкурса " Лучший". Они читают отрывки из романа Пушкина "Дубровский". Декламаторы записываются в музыкальном театре Кузбасса. На этот раз проект будет самым масштабным и профессиональным за всю его историю. Среди номинантов - не только актеры, но и руководство музыкального театра. Свои навыки уже продемонстрировал известный композитор и продюсер Ким Брейтбург.