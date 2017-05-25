Зима близко: трейлер седьмого сезона «Игры престолов» появился в Сети

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На официальном YouTube-канале популярного сериала опубликован трейлер седьмого сезона, предположительно он станет предпоследним. Посмотрев видео, можно узнать, что Джон Сноу - один из главных героев - объявил о начале Великой войны. Также в трейлере есть и другие яркие персонажи: Дейнерис Таргариен, Арья Старк, Серсея Ланнистер и другие. Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится на телеканале НВО 16 июля, а в России фильм покажут на следующий день, 17 июля, пишет «РИА Новости». Напомним, сериал снимают по циклу «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина с 2011.