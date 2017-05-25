Иеромонах Фотий: в Кемерове теплее, чем на Багамских островах

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Победитель популярного музыкального шоу Иеромонах Фотий побывал в Кемерове и поделился своим впечатлением от города со своими подписчиками.

Перед концертом артист прошёлся по набережной и покатался на каруселях. «Здесь очень тепло. Теплее, чем где-нибудь на Багамских островах: 28 градусов в тени и все 30, может быть, на солнышке. Красотень, теплынь, не ожидал от Сибири такого», - сказал певец во время трансляции в Periscope. (прим.ред - авторский стиль сохранён).