В Кемерове откроется выставка байкера из Молдовы
26 Май. 2017, 11:01
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Байкер, который совершил кругосветное путешествие на мотоцикле покажет свои фотографии в Кемерове. Он побывал объехал 37 стран за 480 дней.
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