В новокузнецком вузе прошёл интерактивный День открытых дверей

Квесты, шпионские игры, мастер-классы и всё это в университете. Под Новый год новокузнецкий вуз превратился в интерактивную площадку для школьников. В СибГИУ состоялся День открытых дверей. Его традиционно проводят в декабре, но в этот раз будущим студентам устроили настоящий праздник.

Необычный экскаватор собрали сами студенты. Теперь свою разработку демонстрируют любопытным школьникам. Не меньший интерес у старшеклассников вызывает и 3Dпринтер. На этом оборудовании доверяют печатать детали, как первокурсникам, так и магистрам. Причем, сегодня каждый стенд всех институтов СибГИУ удивляет проектами.

Олеся Гордеева, ответственный секретарь приёмной комиссии: «Мы считаем, что день открытых дверей – это праздник, который должен обязательно состояться. В этот день мы делимся своими достижениями. Мы, когда составляли программу мероприятия, честно, я бы на месте школьников захотела побывать на нескольких одновременно. Мы учитываем, что дети уже планируют, знают, в какой институт хотят поступать, возможно, выберут площадку».

В атмосферу нескучной университетской жизни в этот раз окунулись три сотни школьников. На день открытых дверей традиционно приглашают и родителей, чтобы поближе познакомиться с образовательными программами. В СибГИУ более ста направлений разного уровня, и на каждом учат востребованным специальностям.

Вера Зинченко, школьница: «В архитектурно-строительном. Я пошла сюда, потому что я хорошо рисую. Если подучусть, буду профи. Я сразу не могла определиться с выбором, но меня пригласили, и я решила попробовать себя в этой сфере. Почему бы и нет. Я приехала сюда, чтобы узнать все поподробнее».

Школьникам, как и студентам на лекциях и семинарах, объясняют все не только на словах. Модернизация лабораторной базы позволяет разнообразить процесс обучения. Поэтому можно своими руками спроектировать, например, детали машин или собрать схему, отправиться в путешествие по строительной площадке или по полигону горных выработок. Возможности для получения качественного образования университет предоставляет каждому. Главное, сделать правильный выбор будущей профессии.

Корреспондент Юлия Макулова: «Двери университета для школьников открыты не только сегодня. Получить консультацию в приёмной комиссии, познакомиться с образовательными программами можно в течение учебного года. В СибГИУ будущим студентам рады всегда. И стараются создать максимальные условия для того, чтобы учеба была в удовольствие, а после окончания дипломированный специалист обязательно нашел достойную работу».