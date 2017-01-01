Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
1 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Покорители мира IT-технологий

29 Дек. 2016, 18:59
90 просмотров

Вместо учебных аудиторий – офис кузбасских IT-компаний. Компания «GOOD LINE» подвела первые итоги работы собственной кафедры, которая открылась всего полгода назад на базе КузГТУ. Стартовая группа студентов прошла обучение и защитила бизнес-проекты. Подробности далее.

Вот они гагаринцы. Только эти ребята покорили другой космос – загадочный для многих мир IT-технологий. Чтобы попасть в первый отряд только что созданной кафедры «GOOD LINE», они прошли сложнейший отбор – три человека на место. 


Роман Жаворонков, генеральный директор компании «GOOD LINE»: «Изначальная установка для кафедры была принимать на обучение только студентов, у которых горят глаза. И, несмотря на достаточно жесткий отбор, до конца обучения добралось только 20 человек из 27 набранных студентов. Мы хотим подготовить не просто студентов, получивших какие-то знания, но специалистов, которые могут быть полезны здесь и сейчас любому предприятию, на котором они окажутся». 

Лидер-интернет рынка Кузбасса теперь выходит и на передовые позиции в вопросе подготовки кадров. Открывшаяся кафедра дала возможность обучать студентов, что называется, в боевых условиях, а не в теории. Причём по двум дисциплинам сразу: интернет-маркетинг и управление проектами. Преподаватели – сотрудники «GOOD LINE» - профессионалы в своём деле, у многих ученые степени.

 
Алина Патракова, студентка: «Здесь я получила практические знания и они помогут в дальнейшем моём трудоустройстве. Эти знания я могла получить только здесь. И сейчас они очень востребованы на рынке».


Андрей Кречетов, и.о. ректора КузГТУ: «Уникальность этой кафедры заключается в том, что мы постарались дать полную свободу творчества нашим коллегам из компании «GOOD LINE» с точки зрения построения образовательных программ, предметов и т.д. ну и вот тот результат он показывает, что собственно говоря, хочет бизнес от наших студентов.Польза заключается в том, что наши ребята учатся реально тому, что востребовано бизнесом».


Дисциплины кафедры будут включены в диплом каждого студента наравне с основными профильными предметами. В ближайших планах добавить новые направления обучения и расширить состав преподавателей. Следующий набор студентов уже в феврале 2017.


А.Данилов,П.Чернюгов

Тэги: GOOD LINE, КузГТУ, Кемерово
Все новости раздела «Образование»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица