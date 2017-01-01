Покорители мира IT-технологий

Вместо учебных аудиторий – офис кузбасских IT-компаний. Компания «GOOD LINE» подвела первые итоги работы собственной кафедры, которая открылась всего полгода назад на базе КузГТУ. Стартовая группа студентов прошла обучение и защитила бизнес-проекты. Подробности далее.

Вот они гагаринцы. Только эти ребята покорили другой космос – загадочный для многих мир IT-технологий. Чтобы попасть в первый отряд только что созданной кафедры «GOOD LINE», они прошли сложнейший отбор – три человека на место.



Роман Жаворонков, генеральный директор компании «GOOD LINE»: «Изначальная установка для кафедры была принимать на обучение только студентов, у которых горят глаза. И, несмотря на достаточно жесткий отбор, до конца обучения добралось только 20 человек из 27 набранных студентов. Мы хотим подготовить не просто студентов, получивших какие-то знания, но специалистов, которые могут быть полезны здесь и сейчас любому предприятию, на котором они окажутся».

Лидер-интернет рынка Кузбасса теперь выходит и на передовые позиции в вопросе подготовки кадров. Открывшаяся кафедра дала возможность обучать студентов, что называется, в боевых условиях, а не в теории. Причём по двум дисциплинам сразу: интернет-маркетинг и управление проектами. Преподаватели – сотрудники «GOOD LINE» - профессионалы в своём деле, у многих ученые степени.



Алина Патракова, студентка: «Здесь я получила практические знания и они помогут в дальнейшем моём трудоустройстве. Эти знания я могла получить только здесь. И сейчас они очень востребованы на рынке».



Андрей Кречетов, и.о. ректора КузГТУ: «Уникальность этой кафедры заключается в том, что мы постарались дать полную свободу творчества нашим коллегам из компании «GOOD LINE» с точки зрения построения образовательных программ, предметов и т.д. ну и вот тот результат он показывает, что собственно говоря, хочет бизнес от наших студентов.Польза заключается в том, что наши ребята учатся реально тому, что востребовано бизнесом».



Дисциплины кафедры будут включены в диплом каждого студента наравне с основными профильными предметами. В ближайших планах добавить новые направления обучения и расширить состав преподавателей. Следующий набор студентов уже в феврале 2017.