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В Кузбассе появятся новые арт-объекты

4 Янв. 2017, 13:22
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Итоги муниципального творческого конкурса арт-объектов «Сказочный лес и его обитатели» подвели в Гурьевске. Организатором уже четвёртый год подряд выступил Фонд поддержки малого предпринимательства Гурьевского района при поддержке управления образования.

- Если до этого мы развешали в парке домики для белочек, затем поселили там наши рукотворные ёлочки, потом поселили домовых, то в этом году была дана полная свобода для творчества», - сказала Директор фонда Татьяна Савина.
На конкурс 16 работ, которые оценивали предприниматели Гурьевского района, представили  40 школьников района. Юные авторы использовали любые.  

В результате победу одержала коллективная работа «Я колобок, колобок...». Над ней трудились Ольга Баженова и Елизавета Куцакина из  школы-интерната №6 Гурьевска.

- Весной работы, которые неприхотливы к погодным условиям, поселятся в парке отдыха, - сообщают в областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.


Тэги: Кузбасс, Гурьевск, дети
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