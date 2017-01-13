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В Прокопьевске прошла церемония посвящения в ряды «Юнармии»

12 Янв. 2017, 17:22
86 просмотров

184 прокопчанина вступили в ряды «Юнармии». Торжественная церемония посвящения прошла в городском Дворце творчества. Среди юнармейцев, принявших присягу, - курсанты и кадеты прокопьевского центра военно-патриотического воспитания. Это ребята, которые уже знакомы со  строевой подготовкой, регулярно участвуют в военно-спортивных играх. Большинство из них уже умеет обращаться с оружием. Главная цель юнармейского движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и вырастить из мальчишек и девчонок настоящих патриотов своей страны


Тэги: Кузбасс, Прокопьевск
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