В Прокопьевске прошла церемония посвящения в ряды «Юнармии»

86 просмотров

184 прокопчанина вступили в ряды «Юнармии». Торжественная церемония посвящения прошла в городском Дворце творчества. Среди юнармейцев, принявших присягу, - курсанты и кадеты прокопьевского центра военно-патриотического воспитания. Это ребята, которые уже знакомы со строевой подготовкой, регулярно участвуют в военно-спортивных играх. Большинство из них уже умеет обращаться с оружием. Главная цель юнармейского движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и вырастить из мальчишек и девчонок настоящих патриотов своей страны



