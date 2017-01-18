Власти Кемерова прокомментировали слухи об отказе школ оплачивать охрану детей

В cтолице Кузбасса стали распространяться слухи о том, что администрация отказалась от оплаты услуг ЧОПов, которые работают в школах. Содержание сторожей якобы будут оплачивать родители. Данную информацию прокомментировал замглавы Кемерова по социальным по вопросам Олег Коваленко.

Олег Коваленко, замглавы Кемерова по социальным по вопросам Олег Коваленко: «.Во всех школах теперь есть видеонаблюдение, у нас есть турникеты. Ограничен доступ во все школы. Каждый год нам навязываются охранными предприятиями какие-то новые условия работы, в основном, конечно, повышение стоимости услуг. Если мы в 14 году работали по стоимости улуг 80 рублей в час. А в этом году охранные предприятия, практически все стали заявлять о повышении стоимости услуг от 100 до 120 рублей в час за охрану объектов.

В год на охрану объектов тратиться порядка 16 миллионов в год. Если убрать составляющую та, которая идет в затратах не на оплату труда непосредственно вахтеров и сторожей, это половина. 80 миллионов рублей можно сэкономить только на возврате к предыдущей системе работы. Те же самые вахтеры, которые сейчас сидят у нас. Только сидят они имеют трудовые отношения с ЧОПами. Мы предлагаем перевести их в трудовые отношения с нашими образовательными учреждениями. Где они будут подконтрольны нашим руководителям, где они собственно и работали ранее».