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В Кемерове меняют систему оплаты охраны в школах

18 Янв. 2017, 22:53
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В год обычная школа тратит на оплату услуг частных охранных предприятий около 16 миллионов рублей. Но только 43 % этой суммы идёт на оплату труда вахтёров. Остальное - прибыль собственников ЧОПов. В мэрии посчитали, что проще платить охране без посредников. 

Олег Коваленко, заместитель главы Кемерова по социальным вопросам:

Тратить дополнительно 50% средств крайне неразумно в условиях сегодняшнего дефицита средств. Те же самые вахтёры, которые сидят, но имеют трудовые отношения с ЧОПами, мы предлагаем перевести в трудовые отношения с образовательными учреждениями.

Бывший учитель географии, Лидия Часовских работает сторожем-вахтёром в 49-той кемеровской школе уже 20 лет. Знает не только всех из пятисот учеников, но и их родителей, бабушек и дедушек. Администрация школы, конечно, нанимала частных охранников, но потом договор с ними расторгли: оказалось, что лучшего детектора на благонадёжность посетителей, чем Лидия Иосифовна не найти.

Лидия Часовских, вахтёр: Если террорист, то я могу его разговорить, время потянуть, а сама пойду к кнопке и нажму! 

Тревожные кнопки, системы видеонаблюдения сегодня есть во всех школах. По должностной инструкции и сотрудник ЧОПа, и обычный вахтёр в случае ЧП должны вызвать полицию. Обязанности одинаковые, вот только вахтёр обойдётся бюджету вдвое дешевле. Да и родители совсем не против.

В мэрии решили, что для всех школьных охранников-вахтёров сошьют униформу. И даже организуют семинары для повышения их квалификации. Хотя, какой будет охрана: своей или со стороны, директор каждой конкретной школы вправе решать сам.




Тэги: Кемерово, охрана детей, школа
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