В кузбасском вузе появилась именная лаборатория Сибирской генерирующей компании

Сегодня в КузГТУ открылась именная лаборатория Сибирской генерирующей компании. Здесь студенты института энергетики на максимально приближенных к производству стендах и оборудовании будут получать знания.

Забавный прибор под названием Хоттабыч в лаборатории не ради забавы студентам, а наглядно демонстрирует, как наука творит чудеса. Институт энергетики в КузГТУ образован недавно. С теоритической базой все отлично, а места для практических занятий и научных исследований в университете не было.

Андрей Кречетов, и.о. ректора КузГТУ: «Чтобы, действительно, наши специалисты получали то образование, которое нужно бизнесу и, конечно, не исключение наши теплоэнергетики, сотрудничество с Сибирской генерирующей компанией для нас очень важно».

Сегодня Кузбасский филиал СГК открыл новые возможности для учебы. Еще несколько дней назад будущие теплоэнергетики на занятиях многие операции делали вручную: в ступе измельчали уголь и нужные фракции высеивали с помощью сита.

Константин Ушаков, магистр 1 курса КузГТУ: «На это тратили много энергии, времени, а теперь все за нас делает электроника, все быстрее и качественнее».

СГК помогли оснастить лабораторию современными приборами, стендами, вытяжными шкафами. Есть свой компьютерный класс. Все оборудование работает и выполняет функции, как на реальном предприятии энергетики, только в стенах университета.



Юрий Шейбак, директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»: «Оснащение этой лаборатории связано с теми процессами, которые происходят на наших электростанциях, тепловых сетях. Сам процесс уже более понятен и его не виртуально ощущаешь, уже щупаешь руками».

Многие выпускники института энергетики уже трудятся или проходят практику на предприятиях Сибирской генерирующей компании. Квалифицированные кадры –это самая важная инвестиция.



