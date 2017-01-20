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В одной из старейших школ Прокопьевска восстановили учебные мастерские

20 Янв. 2017, 17:27
52 просмотра

Домоводство и технологию прокопьевские школьники теперь будут изучать не только по учебникам. В одной из старейших школ города реконструировали учебные мастерские. Девочки будут готовить в обновлённом пищеблоке, где установили электрическую плиту, вытяжку, микроволновую печь. Кроме того, оборудован новый швейный цех. А мальчики смогут трудиться на современных станках для обработки дерева и металла. Всего в мастерских будут заниматься 350 школьников. Качество проведенного ремонта лично проверил глава города Андрей Мамаев.

Андрей Мамаев, глава Прокопьевска: « Чтобы в дальнейшем школа эксплуатировалась и не знала проблем, директор должен получить готовый продукт и в дальнейшем работать и заниматься именно обучением детей, а не латанием дыр. Ремонт сделан хорошо. Все объекты будут приниматься именно так – с практической точки зрения».


Тэги: Прокопьевск
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