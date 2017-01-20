В Таштаголе проходит выставка «Золотая Шория»

54 просмотра

В выставочном зале детской школы искусств в Таштаголе разлились реки, выросли горы, раскинулись поля. Раздвинуть стены и изменить привычное пространство позволила фотовыставка «Золотая Шория». В этом году тема конкурса - «Семья. Кузбасс. Великая Россия». Пейзажи и портреты, панорамы и репортажи – в экспозиции 33 работы. За каждым снимком – целая история, но главное – ни одна фотография не похожа на другую. Ведь у каждого участника фотоконкурса – свой Кузбасс. Подробности далее.



