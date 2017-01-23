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Выяснилось, где хотят работать кузбасские молодые специалисты

23 Янв. 2017, 13:05
39 просмотров

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили, в каких сферах видят себя молодые специалисты Кемеровской области. 

Исследование показало, что 45% хотят работать  в продажах, а 23% - в консультировании. В сферу административного персонала пошли бы 21% участников опроса,  14% - в банковскую сферу и такое же количество в направлении информационных технологий. Кузбасские работодатели готовы принять без опыта работы в сферах: административный персонал, финансы и банки, маркетинг, продажи и консультирование.

- Многие из нас слышали миф про то, что студенты еще не умеют работать, а уже требуют топовые зарплаты. Оказалось, что это не так: половина (53)% будущих профессионалов согласятся работать за 10-20 000 рублей, 23% молодых соискателей хотят зарабатывать 20-25 000 рублей, а 2% выпускников готовы набираться опыта за зарплату до 5 000 руб. Среднее вознаграждение, которое они называют в резюме, составляет 18 000 рублей. Конкурс на одно предложение составляет 17 резюме на место, - комментирует Елана Таращук руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. 


Тэги: Кузбасс, работа
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