Кузбасских студентов угостят мандаринами

Сегодня День студента. В вузах и профессиональных образовательных учреждениях по традиции пройдут фестивали, концерты, КВНы. В Кузбассе студентов будут угощать мандаринами и сладостями. Эта акция впервые прошла в прошлом году, и в этом такие корзины снова украсят холлы образовательных учреждений. Также сегодня в кафедральных соборах кузбасской митрополии пройдут торжественные приемы студенческой молодежи с молебнами о благополучии преподавателей и студентов. Подробнее к этой теме мы вернёмся в наших следующих выпусках.



