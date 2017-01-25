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Студенты-медики побывали в гостях у кузбасской полиции

25 Янв. 2017, 11:45
14 просмотров

Будущие медики накануне праздника в рамках всероссийской акции «Студенческий десант»  побывали в гостях у кузбасской полиции. Студенты  посетили медико-санитарную  часть МВД. Летом эти парни и девушки станут дипломированными специалистами. И нужно уже сейчас определиться с выбором медицинского учреждения. Ребятам рассказали об особенностях работы поликлиники и госпиталя. Также для них провели экскурсию по отделениям. Сегодня на службе у врачей современное оборудование, которое позволяет быстро и качественно оказывать медицинские услуги. Все вопросы об условиях работы и вакансиях, студенты могли задать начальнику клинического госпиталя.

 

 


Тэги: Кузбасс, полиция, студенты-медики
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