Студенты-медики побывали в гостях у кузбасской полиции

14 просмотров

Будущие медики накануне праздника в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» побывали в гостях у кузбасской полиции. Студенты посетили медико-санитарную часть МВД. Летом эти парни и девушки станут дипломированными специалистами. И нужно уже сейчас определиться с выбором медицинского учреждения. Ребятам рассказали об особенностях работы поликлиники и госпиталя. Также для них провели экскурсию по отделениям. Сегодня на службе у врачей современное оборудование, которое позволяет быстро и качественно оказывать медицинские услуги. Все вопросы об условиях работы и вакансиях, студенты могли задать начальнику клинического госпиталя.



