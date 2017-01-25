В Кузбасс стартовала онлайн-олимпиада по математике

И снова к теме закрытия школ на карантин. Несмотря на временные каникулы, современная система образования позволяет не прерывать учебный процесс. Уже стало привычным дистанционное обучение. Набирают популярность и онлайн-олимпиады. В Кузбассе стартовала всероссийская - по математике. В ней могут принять участие ученики 5-7-х классов из любого уголка региона. Мой коллега Максим Ушев узнал, что это даёт.

Эти ребята готовы сдать экзамен играючи! Именно в такой форме проходят онлайн-олимпиады. Задания на экране компьютера отличаются от привычных задач на уроках в школе.



Екатерина Караваева, школьница: «Там такие вопросы интересные, типа какие птицы улетают, никогда не интересовался, опа и вспомнил!



Софья Асанова, школьница: «Там есть где подумать очень мне нравится, что можно участвовать в них».



В интернете есть примеры заданий онлайн-олимпиад. Попробуем сейчас решить одно из них. Археолог называется, найти стороны всех квадратов, если тебе известны стороны двух. Да, настоящая головоломка! Решаем вот такие совсем недетские задачи!»



С такими легко расправляется второклассница Алёна Карабанова. Она уже многократный призёр онлайн-олимпиад



Алёна Карабанова: «В олимпиадах по математике, по русскому языку, по окружающему миру. Первые, третьи, вторые места. Все грамоты, сертификаты и дипломы Алёна собирает в отдельную папку. Также как и другие сегодняшние школьники».



Современную школу нельзя представить вот без этой вещи. Это портфолио – своеобразный ученический паспорт, в нём собраны все достижения школьника, в том числе и на популярных сегодня онлайн-олимпиадах.



Наталья Хохлова, учитель: «Во-первых, это личностный рост, каждый ребенок движется в своём темпе, это индивидуальная траектория движения, ребёнок видит что у меня было в начале, чего я достиг, документы, которые ребёнок получает, он может в дальнейшем использовать при поступлении в техникумы, институты и другие учебные заведения».

В ряде случаев портфолио выпускника даже гарантирует дополнительные баллы к ЕГЭ. Поэтому родителям не стоит забывать, что участие в онлайн-олимпиадах и ведение ученического досье – это мост в будущее.

Максим Ушев, Илья Лебедев, Вести-Кузбасс-Кемерово