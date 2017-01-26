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День студента в Кемерове

26 Янв. 2017, 18:45
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Активных кемеровских студентов, которые не попали на областной приём, отметили на городском. Помимо веселья и награждения лучших, нашлось место и серьёзному разговору. Это подведение итогов работы студенческих общественных объединений областного центра и обсуждение планов на будущее. 

90 тысяч человек – население целого города – такова армия кемеровского студенчества. Это уже очень мощная сила, без которой было бы сложно продвигать многие социальные, экономические, строительные проекты. И уж точно наводить порядок в областном центре без помощи поглощающих знания молодых людей - немыслимое дело на сегодня.

Илья Середюк, глава Кемерова: «Кемеровская молодежь – она у нас очень активная, целеустремленная, инициативная. Они приходят на помощь в самые сложные ситуации. Впереди у нас летний сезон. Мы так же надеемся на нашу молодежь. Так же дружно, как и сегодня, зимой волонтеры, студенчество помогает со снежными завалами, придут помогать нам убирать город».

Большая поддержка была от студенчества и во время подготовки ко дню шахтера, и в благоустройстве города. Студотрядовцы посещают и детские дома, интернаты, лечебные учреждения. А проекты «Выходи играть во двор» и «Школа вожатых» объединили более 15 тысяч ребятишек. Для многих студентов, кстати, такая дополнительная нагрузка после учебы становится основной.

Виктор Новоселов, командир штаба студенческих отрядов: «Зачастую, молодые люди уже на этапе обучения понимают: хотят ли они заниматься будущей специальностью так, как хотят они заниматься чем то другим. Многие мои знакомые пошли по стопам стройотрядов. Хотя получали экономическое образование. Многие, кто добился успеха в КВН, так и остались звездами эстрады и продолжают это уже в шоу бизнесе, хотя должны были стать угольщиками. Студобъединения они дают до конца понять, в чем же все таки талантлив каждый из нас».

За активное участие в городских социально значимых проектах, акциях, работу в студенческих отрядах было награждено почётными грамотами администрации Кемерова 41 студенческое молодёжное общественное объединение.


Андрей Уфимцев

Тэги: Кемерово, День студента
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