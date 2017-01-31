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100 юных кузбассовцев получили губернаторскую премию

31 Янв. 2017, 17:49
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Сегодня в столице Кузбасса наградили лауреатов губернаторской премии достижения юных и премии президента России. Лучших выявляли в нескольких номинациях: учебная, научная деятельность, творчество, участие в социально – значимых проектах, спорт и туризм. Сегодня 100 ребят со всей области получили премии по десять тысяч рублей.

Елена Пахомовазаместитель губернатора: «407 заявок поступило  и сто человек было выбрать очень сложно. То есть 4 человека на место. Естественно, отсматривались результаты на всероссийских международных соревнованиях, конкурсах или это были конференции. Обязательно участвовали дети, которые являются лауреатами наших олимпиад. Поэтому лучшие из лучших попали в число тех, которые сегодня получают такую важную и престижную и премию губернатора, и дипломы премии президента».

 

 


Тэги: Кузбасс, дети, Елена Пахомова
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