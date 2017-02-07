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Кемеровские пенсионеры учатся "лайкать"

7 Фев. 2017, 14:36
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Сегодня в России впервые отмечают День российского бизнес-образования. Дата нового праздника выбрана не случайно. Февраль - традиционный месяц для планирования и старта новых проектов. Такой день призван напоминать: учиться никогда не поздно.  Продвинутые кемеровские бабушки и дедушки это наглядно подтверждают своим примером. сегодня они снова сели за парты.  В городе продолжается программа по ликвидации компьютерной безграмотности среди пенсионеров.  Всего в этом году  с техникой на «ты» станут полтысячи ветеранов. В 29-ти  муниципальных библиотеках, совершенно бесплатно для них проводят компьютерный ликбез.  Бабушки и дедушки изучают простые программы, чтобы в онлайне чатиться с внуками и лайкать новые рецепты и фото.


Тэги: Кемерово, пенсионеры, лайки, компьютерная грамотность
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