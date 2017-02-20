Археологи КемГУ получили многомиллионный грант

Многомиллионный гранд на открытие непрочитанных страниц истории. Представители самой именитой школы археологии за Уралом из Кемеровского госуниверситета планируют масштабные экспедиции по Сибири. О новом слове в познании прошлого мой коллега Андрей Торопов.

Озеро Танай. Курганы 10-7 века до нашей эры. Так называемая ирменская культура, эпохи бронзы. Самый масштабные раскопки более двух десятков лет вели здесь студенты и преподаватели кафедры археологии КемГУ. Именно в таких экспедициях, лопатой и кисточкой добываются уникальные экспонаты и материал для будущих научных и дипломных работ.

Владимир Бобров, доктор исторических наук, заведующий кафедрой археологии КемГУ : «Мы закрепляем каждого студента за конкретным профессором, а кафедра археологии необычна в Кемеровском государственном университете. Я не знаю за Уральским хребтом кафедру гуманитарную, особенно археологическую с таким большим количеством профессоров».

Семь докторов наук сейчас передают опыт магистрантам и студентам. Многие из нынешних преподавателей бывшие выпускники кафедры. Преемственность поколений и сохранение традиций вот секрет успешности кузбасской школы археологии.

А успешному, как говорится, везет во всем. Недавно институт получил грант на 5 миллионов рублей в год. И течении 3 лет научные мужи и студенты будут открывать новые страницы истории человечества. Планируется сразу три большие экспедиции по регионам Сибири.