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Археологи КемГУ получили многомиллионный грант

20 Фев. 2017, 16:28
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Многомиллионный гранд на открытие непрочитанных страниц истории. Представители самой именитой школы археологии за Уралом из Кемеровского госуниверситета планируют масштабные экспедиции по Сибири. О новом слове в познании прошлого мой коллега Андрей Торопов.

Озеро Танай. Курганы 10-7 века до нашей эры. Так называемая ирменская культура, эпохи бронзы. Самый масштабные раскопки более двух десятков лет вели здесь студенты и преподаватели кафедры археологии КемГУ. Именно в таких экспедициях, лопатой и кисточкой добываются уникальные экспонаты и материал для будущих научных  и дипломных работ.

Владимир Бобров, доктор исторических наук, заведующий кафедрой археологии КемГУ : «Мы закрепляем каждого студента за конкретным профессором, а кафедра археологии необычна в Кемеровском государственном университете. Я не знаю за Уральским хребтом кафедру гуманитарную, особенно археологическую с таким большим количеством профессоров».

Семь докторов наук сейчас передают опыт магистрантам и студентам. Многие из нынешних преподавателей бывшие выпускники кафедры. Преемственность поколений и сохранение традиций вот секрет успешности кузбасской школы археологии.

А успешному, как говорится, везет во всем. Недавно  институт получил грант на 5 миллионов рублей в год. И течении 3 лет научные мужи и студенты будут открывать новые страницы истории человечества. Планируется сразу три большие экспедиции по регионам Сибири. 


Тэги: КемГУ, грант, археология
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