В Крапивинском районе родители школьников сдали ЕГЭ

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В Крапивинском районе родители школьников сели за парты. Папы и мамы сдавали ЕГЭ по русскому языку, чтобы потом объяснить детям технологию этого непростого процесса. Напомню, такой экзамен прошёл в крупных городах страны и вот его решили провести на селе. Перед началом аттестации взрослых ждал металлодетектор. На случай, если вдруг кто-то забыл сдать мобильный телефон или другой гаджет с выходом в интернет. С собой на экзамене можно было взять лишь ручку и паспорт.



