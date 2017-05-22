КемГИК развивает сотрудничество с Китаем

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В тени на неделе не остались наши студенты. Они зажигали в Москве! В этом году 25-й фестиваль «Российская студвесна» собрал свыше трёх тысяч ребят. Гала-концерт состоялся в Большом зале Кремлевского Дворца. Выступила и кузбасская команда.

Тем временем в вузах региона уже готовят презентации для абитуриентов. В институте культуры, например, предлагают не просто учиться. Если вы талантливы и креативны, есть реальная возможность гастролировать по миру. Одно из направлений – сотрудничество с Китаем. Сейчас в Поднебесной готовятся к открытию русского культурно-образовательного центра. Китай выделил кузбассовцам 100 квадратных метров. Для сравнения, европейцы ютятся на 20. Почему нас так ценят и чем ещё готова удивить культура, расскажет ректор Александр Шунков.