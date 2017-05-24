В Кузбассе на ЕГЭ будут глушить сигналы мобильной связи

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В администрации области состоялась пресс-конференция, главная тема которой ЕГЭ. В этом году в пунктах проведения единого государственного экзамена установят подавители сигнала сотовой связи. Это дополнительная мера к уже существующим: видеонаблюдению , он-лайн-трансляции и дежурству полицейских. Хотя желающих списать с каждым годом все меньше: в прошлом году из 12-ти тысяч выпускников дисциплину нарушили только 12 . Результаты их тестов сразу аннулировали. В 2017 в Кузбассе откроют 77 пунктов, сдавать ЕГЭ будут 11 тысяч 431 человек. Первый экзамен пройдет 29 мая.