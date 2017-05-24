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В Кузбассе на ЕГЭ будут глушить сигналы мобильной связи

24 Май. 2017, 15:29
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В администрации области состоялась пресс-конференция, главная тема которой ЕГЭ. В этом году в пунктах проведения единого государственного экзамена установят подавители  сигнала сотовой связи.  Это дополнительная мера  к уже существующим:   видеонаблюдению , он-лайн-трансляции и  дежурству полицейских. Хотя желающих  списать  с  каждым годом все  меньше:  в прошлом году  из 12-ти тысяч  выпускников  дисциплину  нарушили только 12 .  Результаты их тестов сразу аннулировали.  В 2017 в  Кузбассе откроют   77 пунктов,  сдавать ЕГЭ будут  11 тысяч 431 человек. Первый экзамен пройдет 29 мая.

 

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