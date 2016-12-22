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Цифровых школ прибыло

21 Дек. 2016, 20:43
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Предновогоднее новоселье учеников начальных классов. Сегодня в столице Кузбасса торжественно открыли новый блок школы номер 34. Это второе возведённое в нынешнем году учебное заведение в Кемерове. Напомню, первого сентября в городе-спутнике Лесная Поляна распахнула двери самая большая в регионе цифровая школа, а вообще в области их уже 6. Еще три возводятся в Новокузнецке, Калтане и Гурьевске.

В 37 году - это крохотная деревянная школа в посёлке шахты Северной. Сегодня - это полторы тысячи ребят. Рудничный район растёт, и среди новосёлов больше половины - настоящие и будущие ученики.

Ольга Кусакина, корреспондент: «Только первых классов здесь будет 14! Настоящий город с почти вековой историей».

Они по праву могут гордиться не только современными лингафонными кабинками и классами, оснащёнными новейшим мультимедийным оборудованием, но и своими предшественниками. Среди выпускников - немало известных людей. А имя одного из них, Героя России Станислава Амелина, школа носит с 2002 года.

Нелла Борисова, мать Героя России : «Она останется родной не только нашей семье. Половина Рудничного района считают её родной».

Просторные холлы с аэрохоккеем и мягкие пуфы - для отдыха, учебный перекрёсток - для изучения правил дорожного движения. Безопасности детей - особое внимание. В школе надёжная пожарная сигнализация, тревожные кнопки, видеонаблюдение, строгий контроль доступа.


Новая начальная школа - это 12 учебных кабинетов и английский - с первого класса. Она обошлась в 326 миллионов рублей. Строители всего за восемь месяцев исполнили самое заветное желание молодых семей района.

Данил Журов: «Прямо хочется очень учиться. На пятёрки тут зарабатывать».

Многие заработали уже и премии, и медали. Среди учеников - лауреаты городских, областных и всероссийских конкурсов. Будущие ученые, звёзды и герои.


О.Кусакина, С.Сардарян, К.Полюцкий

Тэги: цифровая школа, Кемерово, начальная школа
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