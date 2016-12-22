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Визит делегации братской республики

21 Дек. 2016, 20:51
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Сегодня в Кузбасс прибыла делегация из Республики Беларусь. На встрече с белорусским министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Ковхуто было подчеркнуто, - необходимо сформировать «дорожные карты» по основным направлениям, чтобы достигнутые договоренности имели четкие формы. Напомню, соглашение о сотрудничестве было подписано ещё в октябре 1998 года. За 18 лет перешли от простой торговли к совместному производству. И сегодня белорусы считают Кузбасс наиболее перспективным регионом России. Министр и первый заместитель губернатора Владимир Чернов подписали план мероприятий на двухлетний период. Беларусь готова поставлять сельскохозяйственные, коммунальные, лесозаготовительные машины, лифтовое оборудование и новый вид городского пассажирского транспорта – электробусы (троллейбусы без дуг). Андрей Ковхуто пригласил Амана Тулеева в Белоруссию с ответным визитом.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: «От главы государства передал самые лучшие пожелания. Об укреплении сотрудничества, гарантом которого является и Аман Гумирович, он многое делает для развития и наши мероприятии думаю, будут реализованы под таким мудрым руководством и координации работы».


Тэги: Республика Беларусь, делегация, соглашение
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