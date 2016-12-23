Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
23 Декабря 2016 Кемерово
2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
← 2015
Версия для печати

Праздник тех, кто дарит людям тепло и свет

22 Дек. 2016, 21:19
171 просмотр

Сегодня энергетики Кузбасса отмечают профессиональный праздник. На традиционном губернаторском приеме лучшим работникам и ветеранам отрасли вручили награды. 

Роскошные люстры театра сегодня переливаются по-особому,- празднично. В ежедневных буднях уже давно стало обыденным то, что у нас дома тепло и светло. А за всем этим - порой незаметная, но очень важная работа 23-х тысяч кузбасских энергетиков.

Вячеслав Лунёв, электромонтёр по ремонту ЛЭП: «Опасная и сложная, приходится в мороз, не задумываясь идти по снегу 20 км».

Владимир Чернов, первый заместитель губернатора: «Мы все хотим, чтобы у нас дома было и тепло, и светло, и уютно, поэтому мы должны чтить этих людей за то, что они делают. Колоссальная просто работа была проведена областными властями вместе с Россетями – МРСК Сибири в части реконструкции и модернизации основных сетевых линий, которые у нас находятся на юге Кузбасса».

Настоящий трудовой подвиг – всего за месяц энергетики МРСК Сибири протянули больше сотни километров нового провода.
Это позволило повысить качество энергоснабжения домов и промышленных предприятий юга региона.

Евгений Скляров, директор филиала «Кузбассэнерго-РЭС» ПАО МРСК Сибири:
«Филиал «Кузбассэнерго-РЭС» ПАО МРСК Сибири выполнил и перевыполнил поставленные все задачи, взятые на себя обязательства. Мы направили для развития электросетевого комплекса более 1.2 млрд рублей и встречаем этот праздник достойно».

Сегодня вместе с коллегами из других компаний, сотрудники «Кузбассэнерго-РЭС» получили заслуженные награды. Работники кузбасской энергосистемы – одной из крупнейших в стране, обеспечивают комфортом жителей региона и не остаются в стороне от основных социальных проектов – руководитель кузбасского филиала МРСК Сибири Евгений Скляров от имени всех энергетиков вручил областным властям сертификат на участие в благотворительной акции «Безопасный дом».

Высоких медалей удостоены сегодня и работники Сибирской генерирующей компании. Среди награждённых – 91 сотрудник. В уходящем году СГК поставила 2 рекорда. В январе на Томь-Усинской ГРЭС зафиксирован исторический максимум электрической нагрузки, а в апреле Кузбасская энергосистема обеспечила самый высокий в Сибири прирост выработки электроэнергии среди тепловых станций.


Антон Баев, директор Межрегиональной теплосетевой компании СГК
«Первые морозы прошли достойно, выдержали, замечаний не имеем. Как планировали, так и отработали, готовимся сейчас во всеоружии встретить праздники новогодние».


М.Ушев, С.Сардарян

Тэги:
Все новости раздела «События»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2016
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица