Праздник тех, кто дарит людям тепло и свет

Сегодня энергетики Кузбасса отмечают профессиональный праздник. На традиционном губернаторском приеме лучшим работникам и ветеранам отрасли вручили награды.

Роскошные люстры театра сегодня переливаются по-особому,- празднично. В ежедневных буднях уже давно стало обыденным то, что у нас дома тепло и светло. А за всем этим - порой незаметная, но очень важная работа 23-х тысяч кузбасских энергетиков.



Вячеслав Лунёв, электромонтёр по ремонту ЛЭП: «Опасная и сложная, приходится в мороз, не задумываясь идти по снегу 20 км».



Владимир Чернов, первый заместитель губернатора: «Мы все хотим, чтобы у нас дома было и тепло, и светло, и уютно, поэтому мы должны чтить этих людей за то, что они делают. Колоссальная просто работа была проведена областными властями вместе с Россетями – МРСК Сибири в части реконструкции и модернизации основных сетевых линий, которые у нас находятся на юге Кузбасса».



Настоящий трудовой подвиг – всего за месяц энергетики МРСК Сибири протянули больше сотни километров нового провода.

Это позволило повысить качество энергоснабжения домов и промышленных предприятий юга региона.

Евгений Скляров, директор филиала «Кузбассэнерго-РЭС» ПАО МРСК Сибири:

«Филиал «Кузбассэнерго-РЭС» ПАО МРСК Сибири выполнил и перевыполнил поставленные все задачи, взятые на себя обязательства. Мы направили для развития электросетевого комплекса более 1.2 млрд рублей и встречаем этот праздник достойно».



Сегодня вместе с коллегами из других компаний, сотрудники «Кузбассэнерго-РЭС» получили заслуженные награды. Работники кузбасской энергосистемы – одной из крупнейших в стране, обеспечивают комфортом жителей региона и не остаются в стороне от основных социальных проектов – руководитель кузбасского филиала МРСК Сибири Евгений Скляров от имени всех энергетиков вручил областным властям сертификат на участие в благотворительной акции «Безопасный дом».



Высоких медалей удостоены сегодня и работники Сибирской генерирующей компании. Среди награждённых – 91 сотрудник. В уходящем году СГК поставила 2 рекорда. В январе на Томь-Усинской ГРЭС зафиксирован исторический максимум электрической нагрузки, а в апреле Кузбасская энергосистема обеспечила самый высокий в Сибири прирост выработки электроэнергии среди тепловых станций.



Антон Баев, директор Межрегиональной теплосетевой компании СГК

«Первые морозы прошли достойно, выдержали, замечаний не имеем. Как планировали, так и отработали, готовимся сейчас во всеоружии встретить праздники новогодние».