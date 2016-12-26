Кузбасс скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем

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Сегодня в России объявлен день траура. В авиакатастрофе над Чёрным морем погибли 92 человека: военные, наши коллеги и музыканты. Аман Тулеев выразил глубокие соболезнования от всего Кузбасса родным и близким жертв трагедии. В телеграмме соболезнования на имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу говориться:- "Эта трагедия, постигшая нашу страну и её Вооруженные Силы, унесла жизни многих легендарных людей. Невосполнимость такой тяжёлой утраты, как трагическая гибель в катастрофе значительной части, известного всему миру, творческого коллектива - Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, общественного деятеля Елизаветы Глинки - больше известной как доктор Лиза, журналистов федеральных каналов,- болью отозвалась в сердцах всех кузбассовцев. Среди погибших новокузнечанин Юрий Новокшанов. Он был артистом ансамбля имени Александрова. Добавлю, что в этой катастрофе погиб и руководитель коллектива ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов. Он не однократно приезжал в Кузбасс по приглашению Амана Тулеева. Главный военный дирижёр страны Валерий Халилов поддержал инициативу возрождения в Кузбассе уличных оркестров и проведения масштабного фестиваля. В марте этого года он принимал участие в презентации Губернаторского духового оркестра.

Сегодня на зданиях приспущены государственные флаги, отменены увеселительные программы.



