Кузбасс отправил подарки для детей из Сирии

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Два военных КАМАЗа с гуманитарным грузом для детей Сирии отправились из Кемерова. Сегодня в дороге - 15 тонн одежды, средств личной гигиены, канцтоваров, игрушек, одеял, подушек и предметов первой необходимости. Всем миром жители Кузбасса собирали посылки для сирийцев. Школьники и студенты смастерили поделки своими руками. Никто не остался в стороне. Общими силами сформировали 31 тысячу подарков. Перед отправкой прошёл митинг, на него пришли почти 2 тысячи человек: школьники, общественники, работники культуры, ветераны. От имени кузбасских детей к взрослым всего мира обратился кадет губернаторской школы-интерната полиции Дмитрий Куленюк.





Дмитрий Куленюк, кадет: «Я чувствую, что очень холодно, но я пришел сказать, что я думаю по этому вопросу. Дети должны жить. Они не должны быть жертвами террористов. Они должны расти. Дети, это цветы жизни».



Валерий Цой, заместитель губернатора: «Сегодняшняя акция, это завершающая, финальная стадия. Того призыва, с которым обратился губернатор. Это показало единение, неравнодушие к чужим проблемам, к чужой беде. Особенно детской беде».





