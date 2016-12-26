В Кузбассе запустили новую электроподстанцию

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В России отметили день энергетика. Кузбасская энергосетевая компания этот праздник отметила конкретными делами. Специалисты запустили в работу новую электроподстанцию «Парковую». Для беловчан возведение такого масштабного энергообъекта, который позволит наращивать мощности, означает новый этап развития города.

Такой энергообъект городу был жизненно необходим! Старая схема электроснабжения исчерпала свои резервы по запасу передаваемой мощности. А проблемы энергодефицита сдерживали строительство. Теперь с этим покончено! Новая подстанция, которую сдала в эксплуатацию Кузбасская Энергосетевая Компания, - это возможность строить новые микрорайоны.



Алексей Курносов, глава г.Белово: «Мы спокойно проектируем дома, школы, сейчас ведём строительство котельной и всё благодаря тому, что у нас есть запас по мощности. Город может развиваться, может жить».



Энергообъект отвечает всем современным требованиям надёжности и безопасности. Новая подстанция полностью автоматизирована. Контроль и охрана ведутся с помощью видеонаблюдения.



Сергей Фомин, инженер: «Техника практически сама работает. Диспетчер управляет дистанционно с диспетчерского пульта».



Новому объекту присвоили имя заслуженного энергетика Российской Федерации Евгения Ловецкова. Это 3-я подстанция, названная именем кузбасских энергетиков, внёсших значительный вклад в развитие коммунальной энергетики области.



Пётр Куруч, генеральный директор Кузбасской энергосетевой компании: «Кроме этого мы сделали резерв для города. В случае каких-то аварийных ситуаций мы можем переключить на другую подстанцию и на эту. Для компании это вновь построенная пятая подстанция. А в этом году это вторая подстанция, которую мы открываем. Всех энергетиков Кузбасса с Днём энергетика, с наступающим Новым годом».



И введение в эксплуатацию новых важных объектов на этом не закончится. Энергии у кузбасских энергетиков достаточно! И они уже замахнулись на строительство подстанции в Горной Шории, что благоприятно скажется на развитии спорта и туризма в Кузбассе.









А.Уланова,А.Максимов,