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В Кузбассе алкоголь проверяют с помощью смартфона

26 Дек. 2016, 16:43
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Кузбасс стал одним из первых регионов, где качество алкоголя каждый может проверить с помощью смартфона. Перед праздниками на рынок алкогольной продукции поступает огромное количество котрафакта. Откровенную отраву дельцы маскируют под спиртные напитки элитных марок. Иркутская трагелия - 71 человек погиб от лосьона. Власти усиливают контроль за торговлей, но и самим жителям нужно быть бдительными.

Антон Кондусов, представитель алкогольной торговой компании: «Существует такая программа «АнтиКонтрафактАлко». Разработчик ее Росалкогольрегулирование. Программа достаточно легко закачивается на любой смартфон. Закачка, буквально, одна-две минуты, включая установку. При входе сразу позволяет определить твое местоположение на карте города. После этого можно войти в список любых розничных торговых точек, имеющих алкогольную лицензию. Посмотреть, где они находятся на карте, а также посмотреть их названия, точный адрес. Программа позволяет, благодаря сканированию QR-кода и штрих кода на бутылке, узнать, кто произвел, какого она наименования, и какого литража. Данная программа позволяет подтвердить легальность алкогольной продукции в любой розничной торговой точке. Если программа выдает, что данная марка вызывает сбой программы или выдает ошибку, вы имеете возможность написать запрос в Росалкогольрегулирование, для дальнейшего выяснения обстоятельств».


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