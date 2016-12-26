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В Кузбассе продолжается акция «Рождество для всех и каждого»

26 Дек. 2016, 16:46
29 просмотров

Сегодня областная акция «Рождество для всех и каждого» стартовала в Березовском. В этом году ёлочка желаний будет украшена детскими открытками с пожеланиями на новый год. Их написали дети из семей малообеспеченных и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и опекаемые ребятишки. Глава города и местные депутаты одними из первых исполнили детские новогодние желания. Все подарки переданы адресатам на большой благотворительной ёлке, которая состоится пятого января во дворце культуры «Шахтёров».



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