В Кузбассе продолжается акция «Рождество для всех и каждого»

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Сегодня областная акция «Рождество для всех и каждого» стартовала в Березовском. В этом году ёлочка желаний будет украшена детскими открытками с пожеланиями на новый год. Их написали дети из семей малообеспеченных и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и опекаемые ребятишки. Глава города и местные депутаты одними из первых исполнили детские новогодние желания. Все подарки переданы адресатам на большой благотворительной ёлке, которая состоится пятого января во дворце культуры «Шахтёров».









