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Высокие областные награды получили сегодня руководители центров занятости и заслуженные дорожники региона. Директор Ленинска-Кузнецкого центра занятости Анатолий Дульцев, под руководством которого трудоустроено более 17 тысяч человек, награждён Орденом Почета Кузбасса. Почётное звание "Лауреат премии Кузбасса" присвоено его коллеге из Новокузнецка Вячеславу Савчуку, по его инициативе реализован масштабный проект по профессиональному самоопределению инвалидов, а также директору кемеровского спецуправления механизации Сергею Колчаку, под его руководством ведётся реконструкция автодороги М-53 "Байкал" и строительство скоростной автотрассы "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий". Почётного знака "Золотой знак "Кузбасс"" удостоен руководитель новокузнецкого мостотряда Юрий Прокофьев, с участием которого построены путепроводы на автодороге в город-спутник Лесная Поляна в Кемерове, мосты через Кондому в поселке Чугунаш, искусственные сооружения на кузбасском автобане.



