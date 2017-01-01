Управление МЧС Кузбасса лучшее в России

МЧС Кузбасса признано лучшим в России. Первое место среди 85 подразделений страны – результат работы каждого сотрудника. Сегодня губернатор поздравил спасателей с победой. В телеграмме говорится: «За этим достижением стоит колоссальный труд всего сплоченного коллектива главного управления МЧС России по Кемеровской области, высочайший профессионализм и уникальная способность мгновенно принимать конкретные действия в деле обеспечения безопасности жизнедеятельности наших людей». Конец цитаты. Полина Микельсон о тех, кто приходит на помощь первыми.

Спокойная жизнь – лучшая оценка их труда! Только за 11 месяцев количество пожаров в области сократилось на 177 случаев. Значительно реже чрезвычайные ситуации стали происходить на воде, на пляжах, на ледовых переправах. В течение года спасено более 2,5 тысяч человек.





Александр Мамонтов, начальник ГУ МЧС по Кемеровской области: «Это была работа, которая оценена руководством министерства, министра. Это и реагирование на чрезвычайные ситуации, это и обрушение в Междуреченске, и обрушение Славянского базара в г. Кемерово, это и реагирование на сейсмособытия».





В Кузбассе самая многочисленная в России группировка горноспасателей. Для подготовки этого подземного спецназа в области строится Федеральный аэромобильный центр, где на современных тренажерах и в условиях 3D шахты могут ежегодно повышать мастерство более 10 тысяч бойцов ВГСЧ со всех регионов от Севастополя до Сахалина. Уже несколько лет подряд именно кузбасские горноспасатели берут 1 место в профессиональном конкурсе «Созвездие мужества».



Анатолий Иванов, лучший горноспасатель России: «Просто понимаешь, что нужно выполнить свой долг, спасти человека, ликвидировать аварию на шахте».





Полина Микельсон, корреспондент: «366 дней в году, 24 часа в сутки! Спасатели работают всегда, и когда мы будем отдыхать, они будут на посту. Кузбасское МЧС с 25 декабря переведено в режим повышенной готовности. Чтобы эти новогодние праздники прошли не только ярко и весело, но и безопасно».