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Горячая линия Нового года

29 Дек. 2016, 20:49
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И сегодня Аман Тулеев потребовал от глав территорий усилить контроль, за продажей алкоголя в новогодние каникулы, обратился к населению с просьбой быть более внимательными, приобретать его только в магазинах, имеющих сертификаты качества. Нужно продолжать проверять предприятия, наличие акцизных марок, а также цены с учетом установленной законодательством минимальной розничной стоимости за бутылку, изымать контрафактные и фальсифицированные напитки. Напомню, в стране приостановлена розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема, кроме парфюмерной и стеклоомывающих жидкостей. Запрещенных товаров не должно быть в ларьках и магазинах. Если у вас есть информация о нарушениях, звоните в полицию и в управлении Роспотребнадзора, все каникулы с 9 до 17 часов работает. Телефон - 8-905-949-74-00. Горячие линии поручено организовать и в муниципалитетах.


Тэги: фальсификат, Новый год
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