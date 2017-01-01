Смотрите «Сделано в СССР» на канале «Россия - 24»

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Канун Нового года - время подарков. ГТРК «Кузбасс» тоже не осталась в стороне и приготовила вам, наши телезрители, сюрприз - телевизионную версию гала-концерта проекта «Сделано в СССР». Конкурс советской песни вызвал большой ажиотаж. Около двухсот заявок, напряжённое голосование на нашем сайте vtsti42.ru и красочное финальное шоу. Причём ярких номеров было так много, что мы решили сделать телевизионную версию из двух частей. Первая уже сегодня в 22.00 на канале «Россия - 24». Продолжение в это же время завтра. Не пропустите!



