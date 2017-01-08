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В Кузбассе подвели итоги акции «Рождество для всех и для каждого»

5 Янв. 2017, 20:43
209 просмотров

Кузбассовцы потратили на благотворительность более четырёх миллионов рублей. Сегодня в Кузбассе подвели итоги акции «Рождество для всех и для каждого», которая ежегодно проходит по инициативе губернатора. Главная цель, конечно, исполнить новогодние желания сирот, детей из многодетных, приемных и опекунских семей. Александра Бердникова оценила, насколько жителям Кемеровской области удалось стать волшебниками.

У Сережи Макренко сегодня просто отличное настроение. Пару месяцев назад он написал письмо Деду Морозу. И вот новогодний волшебник пригласил его к себе на праздник. 

Сергей Макренко: «Я написал ему, что всем желаю счастья, здоровья, удачи и подарков». 

Надя Абаринова хоть и учится уже в девятом классе, а в рождественскую сказку верит до сих пор. Девочка точно знает, как вести себя весь год, чтобы в праздник исполнились заветные мечты.

Надежда Абаринова: «Нужно вести себя хорошо, учиться. И вроде все, мне кажется. Всего самого наилучшего, всего самого чистого, светлого, искреннего, всех благ».

Кроме Сережи и Нади на праздничную елку Дед Мороз и Снегурочка пригласили еще 86 ребятишек из Промышленновского района. Это воспитанники детских домов и живущие в приемных, опекаемых и многодетных семьях. Их ожидало большое путешествие по сказочным странам, множество интересных испытаний и конкурсов. Детям охотно помогали и взрослые. 

Елена Макренко: «Очень все празднично, очень все красиво. Программа замечательная, наряжено красиво. Встретили нас очень хорошо. Детям это незабываемые впечатления. И большое спасибо, что организовали этот праздник».

Организовать этот праздник, как и десятки других по области, удалось благодаря неравнодушным кузбассовцам. На протяжении нескольких лет в регионе проходила благотворительная акция «Рождество для всех и каждого». В канун Нового года дети написали письма Деду Морозу. Их посланиями украсили почти сотню елок в торговых центрах и магазинах. Любой желающий мог исполнить детскую мечту и купить подарок.

Елена Пахомова, заместитель губернатора: «И наши кузбассовцы, огромное им спасибо. Это щедрость души, это благотворительность. Это желание сделать чью-то жизнь лучше. Волонтеры, 415 волонтеров работали и привозили, чтобы на Рождество все получили долгожданные подарки. Мне очень приятно видеть счастливые лица детей». 

В один день в разных уголках области исполнились почти четыре тысячи заветных детских желаний.


А.Бердникова. А.Хансанамян

Тэги: Рождество, акция, подарки
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