Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
24 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кемерове к роженице опаздала скорая - главный врач отстранён от должности!

24 Янв. 2017, 21:07
19 просмотров

Сегодня Аман Тулеев  отстранил от должности главного врача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за грубую халатность, допущенную сотрудниками его службы. Вопиющий случай произошёл ещё в новогоднюю ночь. Скорая не приехала вовремя и кемеровчанка родила дома. Только по счастливой случайности всё обошлось. Сегодня Полина Микельсон встретилась с молодой мамой

 

Это случилось в пять утра. Мария почувствовала резкую боль в животе,  и они с мужем вызвали «Скорую». 03 набирали каждые 30 минут и каждый раз в ответ слышали: ожидайте, едем. И это несмотря на то, что на новогодних каникулах был объявлен усиленный режим для всех оперативных служб, и особенно больниц. За чёткостью их работ должны были лично следить главные врачи. Семья Левенец бригаду ждала 2 часа. 

Мария Левенец, мама: «В 7 часов у меня отошли воды. Я закричала мужу, чтобы он помог мне принять роды, муж помог, положил ребенка на грудь, позвонил в скорую. Там сказали: ожидайте, вызов принят. И спросили: вы пуповину перерезали? Он сказал – нет. Они сказали: звоните по тел 310005, вам скажут, как это нужно сделать, приехала скорая, запеленали ребеночка, мне сказали пешком спускаться в машину и нас отвезли в 5 роддом».

Сейчас всё самое страшное уже позади. Крохотная дочь и мама теперь вместе. Сегодня малышку из реанимации перевели в отделение интенсивной терапии.

Татьяна Деменёва, лечащий врач: «Она получает все необходимое ей лечение, кушает она через зонд, капельно, она усваивает и мамино молочко, и смесь, со вчерашнего дня она уже набрала 20 граммов, сегодня уже 1 кг. 800».

По иронии судьбы, дом, в котором живет семья Левенец, находится на той же самой улице, что и станция Скорой помощи. Машине надо было  проехать 2 квартала. Тут и пешком 15 минут. По какой траектории в новогоднюю ночь ехала скорая сейчас выясняют прокуратура и Департамент здравоохранения области. По версии медиков, машина, которая отправилась на вызов к роженице, сломалась. Фельдшер не внесла в компьютер данные, что нужно заменить бригаду, а диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая скоро будет.

Владимир Шансин, начальник департамента здравоохранения: «Вопиющая ситуация, чистое не выполнение алгоритмов работ «Скорой помощи», на сегодняшний день работает ведомственная комиссия,  принято решение губернатором  освободить от должности главного врача».

Сейчас необходимо досконально разобраться в ситуации и определить степень вины всех причастных к этой истории. А заместителю губернатора Алексею Сергееву поручено организовать в территориях инструктаж специалистов  диспетчерских служб скорой, главы городов и районов должны присоединиться к этой работе. Потому что, набирая «03», человек рассчитывает на помощь, которая по регламенту Минздрава должна прибывать в течение 20 минут. В независимость от того - будни это или праздник».

 

 

 

 


П. Микельсон

Тэги: роды дома, скорая, роженица, проверка, прокуратура, врачи, медики
Все новости раздела «События»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица