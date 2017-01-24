В Кемерове к роженице опаздала скорая - главный врач отстранён от должности!

Сегодня Аман Тулеев отстранил от должности главного врача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за грубую халатность, допущенную сотрудниками его службы. Вопиющий случай произошёл ещё в новогоднюю ночь. Скорая не приехала вовремя и кемеровчанка родила дома. Только по счастливой случайности всё обошлось. Сегодня Полина Микельсон встретилась с молодой мамой

Это случилось в пять утра. Мария почувствовала резкую боль в животе, и они с мужем вызвали «Скорую». 03 набирали каждые 30 минут и каждый раз в ответ слышали: ожидайте, едем. И это несмотря на то, что на новогодних каникулах был объявлен усиленный режим для всех оперативных служб, и особенно больниц. За чёткостью их работ должны были лично следить главные врачи. Семья Левенец бригаду ждала 2 часа.

Мария Левенец, мама: «В 7 часов у меня отошли воды. Я закричала мужу, чтобы он помог мне принять роды, муж помог, положил ребенка на грудь, позвонил в скорую. Там сказали: ожидайте, вызов принят. И спросили: вы пуповину перерезали? Он сказал – нет. Они сказали: звоните по тел 310005, вам скажут, как это нужно сделать, приехала скорая, запеленали ребеночка, мне сказали пешком спускаться в машину и нас отвезли в 5 роддом».

Сейчас всё самое страшное уже позади. Крохотная дочь и мама теперь вместе. Сегодня малышку из реанимации перевели в отделение интенсивной терапии.

Татьяна Деменёва, лечащий врач: «Она получает все необходимое ей лечение, кушает она через зонд, капельно, она усваивает и мамино молочко, и смесь, со вчерашнего дня она уже набрала 20 граммов, сегодня уже 1 кг. 800».

По иронии судьбы, дом, в котором живет семья Левенец, находится на той же самой улице, что и станция Скорой помощи. Машине надо было проехать 2 квартала. Тут и пешком 15 минут. По какой траектории в новогоднюю ночь ехала скорая сейчас выясняют прокуратура и Департамент здравоохранения области. По версии медиков, машина, которая отправилась на вызов к роженице, сломалась. Фельдшер не внесла в компьютер данные, что нужно заменить бригаду, а диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая скоро будет.

Владимир Шансин, начальник департамента здравоохранения: «Вопиющая ситуация, чистое не выполнение алгоритмов работ «Скорой помощи», на сегодняшний день работает ведомственная комиссия, принято решение губернатором освободить от должности главного врача».

Сейчас необходимо досконально разобраться в ситуации и определить степень вины всех причастных к этой истории. А заместителю губернатора Алексею Сергееву поручено организовать в территориях инструктаж специалистов диспетчерских служб скорой, главы городов и районов должны присоединиться к этой работе. Потому что, набирая «03», человек рассчитывает на помощь, которая по регламенту Минздрава должна прибывать в течение 20 минут. В независимость от того - будни это или праздник».